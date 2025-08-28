Тянувший с визитом к врачу россиянин вырастил огромную опухоль

Хирурги Сарапульской городской больницы спасли мужчину, который долгое время не обращался к врачу и вырастил гигантскую опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Мужчина поступил в больницу по скорой с жалобами на боли в животе. Во время обследования медики выявили у него признаки внутреннего кровотечения и направили на экстренную операцию.

«Хирурги обнаружили гигантскую опухоль, растущую из печени, с признаками распада и кровотечения. Ее размеры сопоставимы с размером футбольного мяча, а вес – около пяти килограммов», — поделились специалисты.

Пациент уже находится дома, а удаленный из него биоматериал исследуют эксперты, чтобы сформировать дальнейшую тактику лечения.

