На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала молодых людей, взобравшихся на шпиль сталинской высотки

В Москве задержаны двое молодых людей, взобравшихся на шпиль сталинской высотки
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

В Москве задержаны двое молодых людей, которые залезли на шпиль сталинской высотки, один из них госпитализирован в связи с «признаками суицидальной наклонности». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД столицы.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы доставлены в полицию двое молодых людей, проникших на крышу сталинской высотки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел на высотке, расположенной на Кудринской площади. По данным ведомства, 23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области незаконно проникли на крышу и забрались на шпиль объекта культурного наследия.

Отмечается, что в связи со странным поведением курянина на место пришлось вызвать бригаду скорой помощи — задержанный проявлял признаки суицидальной наклонности. В свою очередь 18-летнего юношу обвинили по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

В 2023 году два молодых человека из Санкт-Петербурга пострадали после того, как залезли на одну из сталинских высоток в Москве. Сообщалось, что нарушители добрались до шпиля здания, когда их заметили местные жители и вызвали сотрудников полиции. Мужчины решили убежать от полицейских, но, спустившись до второго этажа здания, сорвались.

Ранее россиянин под веществами залез на крышу церкви в Индии, перепутав ее со своим отелем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами