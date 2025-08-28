Полиция задержала молодых людей, взобравшихся на шпиль сталинской высотки

В Москве задержаны двое молодых людей, которые залезли на шпиль сталинской высотки, один из них госпитализирован в связи с «признаками суицидальной наклонности». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД столицы.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы доставлены в полицию двое молодых людей, проникших на крышу сталинской высотки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел на высотке, расположенной на Кудринской площади. По данным ведомства, 23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области незаконно проникли на крышу и забрались на шпиль объекта культурного наследия.

Отмечается, что в связи со странным поведением курянина на место пришлось вызвать бригаду скорой помощи — задержанный проявлял признаки суицидальной наклонности. В свою очередь 18-летнего юношу обвинили по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

В 2023 году два молодых человека из Санкт-Петербурга пострадали после того, как залезли на одну из сталинских высоток в Москве. Сообщалось, что нарушители добрались до шпиля здания, когда их заметили местные жители и вызвали сотрудников полиции. Мужчины решили убежать от полицейских, но, спустившись до второго этажа здания, сорвались.

Ранее россиянин под веществами залез на крышу церкви в Индии, перепутав ее со своим отелем.