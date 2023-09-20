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«Один находится в коме»: два руфера упали со сталинской высотки в Москве

«КП»: два руфера сорвались со сталинской высотки в Москве

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Прокуратура Москвы

Два молодых человека из Санкт-Петербурга пострадали после того, как залезли на одну из сталинских высоток в Москве, сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

По данным газеты, руферы добрались до шпиля здания, когда их заметили местные жители и вызвали сотрудников полиции. Мужчины решили убежать от полицейских, но, спустившись до второго этажа здания, сорвались.

«Один из них сейчас находится в коме. Они попали в институт Склифосовского», — сообщили собеседники.

Один из экстремалов, который впал в кому, уже был замечен за этим делом в Петербурге. В апреле 2020 года он забрался на провода между домами и сделал зарядку. Он говорил, что делал трюк со страховкой.

15 сентября зампред профильного комитета нижней палаты парламента Наталья Костенко говорила, что в России хотят узаконить диггерство (исследование подземных туннелей, коллекторов, убежищ и других объектов) и руферство (прогулки по крышам городских высоток). По ее мнению, это позволит установить требования к опасным маршрутам, к компетентности тех, кто их организует, ответственных за безопасность людей и так далее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завели первое уголовное дело против руферов.

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