Пропавшего на Урале 8-летнего мальчика нашли мертвым

В Артемовском районе Свердловской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика, которого искали в течении двух дней. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Тело ребенка обнаружили в акватории местного затопленного карьера. По информации ведомства, спасательные службы обнаружили его на глубине около 7 метров, в 15 метрах от берега. В результате осмотра следов криминала или насилия не обнаружено. Тело отправлено на экспертизу.

Восьмилетний ребенок пропал 26 августа. По предварительной информации он отправился в лес за грибами, местность знал хорошо, но домой так и не вернулся. В этот же день на берегу водоема родители обнаружили вещи сына — футболку, джинсы и шлепки. В поисках ребенка принимали участие более 450 добровольцев.

Известно, что ребенок жил в благополучной полной семье с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучался во втором классе местной школы.

