Врач объяснила, что обязательно нужно сделать, прежде чем переходить на ЗОЖ

Врач Демьяновская: прежде чем переходить на ЗОЖ, важно сдать анализы
Depositphotos

Многие, переходя на здоровый образ жизни, во многом переусердствуют. Речь о чрезмерных физических нагрузках и о непродуманном питании. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

К примеру, известная «средиземноморская диета» не так полезна, как хотелось бы, поскольку в России не та рыба и морепродукты, в которых были бы необходимые пищевые волокна. Что касается физических нагрузок, они должны быть умеренными, чтобы не навредить организму еще больше, — например, ходьба, отметила специалист.

«Прежде, чем начинать оздоравливать свой организм, нужно проконсультироваться с врачом, пройти обследование, чтобы не навредить своему организму», — подчеркнула Глезер.

Врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков до этого рассказал, как запрограммировать мозг на полезные привычки.

По его словам, для формирования правильных нейронных связей нужно следить за своим состоянием при стрессе. К примеру, вместо сигареты можно сделать несколько приседаний, попить воду или перекусить злаковым батончиком. Тогда мозг постепенно запомнит новые модели поведения, и они начнут включаться автоматически.

