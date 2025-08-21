Тренер раскрыл секрет быстрого снижения веса

Чтобы быстро избавиться от лишнего веса нужно сделать акцент на кардиотренировках и длительной циклической нагрузке. Об этом Pravda.Ru рассказал заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

По словам специалиста, кардиоупражнения лучше всего помогают сжигать калории. К ним относятся простые циклические движения, выполнять которые нужно долгое время – от 40 минут до часа на низком пульсе. Это достаточно простая нагрузка, которую можно выдержать в течение такого времени, причем она в качестве энергии берет как источник именно жирные кислоты и позволяет не перегружать опорно-двигательный аппарат, нервную систему, поэтому выполнять такие тренировки несложно в ежедневном режиме.

Упражнения важно направлять на весь организм в целом, то есть важно задействовать в работе как можно больше мышечных групп, подчеркнул тренер.

«Это может быть велосипед, лыжный тренажер, тренажер для гребли, имитирующий греблю, так называемый, аэрбайк, где работают руки и ноги. Это может быть как раз скандинавская ходьба. Это могут быть упражнения из, скажем, танцев, то есть простые повторяющиеся движения, воздействующие на весь организм», — привел пример Яшанькин.

Важно, чтобы тренировки сочетались с правильным питанием, так как для сброса лишнего веса расход калорий должен превышать потребление. Достаточно снизить калорийность рациона на 10%, что на фоне регулярных занятий спортом все равно приведет к жиросжиганию, считает тренер. Самое безопасное и эффективное похудение – это сбрасывать один килограмм лишнего веса в неделю, заключил тренер.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что здоровое снижение лишнего веса возможно только в том случае, если человек находится в состоянии дефицита калорий, то есть тратит больше, чем потребляет. Для этого достаточно сделать рацион здоровым и ввести в образ жизни регулярные физические нагрузки. Различные препараты – такие, как «Оземпик» тоже помогают похудеть, но их прием чреват серьезными последствиями для здоровья и возвращением лишних килограммов, предупредила врач.

Ранее женщины рассказали, в каком возрасте им становится сложнее худеть.