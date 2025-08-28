Физиолог предостерегла от употребления булочек с маком перед сдачей анализов

В семенах пищевого мака могут содержаться остаточные опиаты, поэтому изделия с этой добавкой не рекомендуется есть перед сдачей анализа мочи на следы наркотических веществ. Об этом в беседе с life.ru заявила физиолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Собеседница издания пояснила, что в промышленности все чаще встречаются «нечистые» сорта мака с повышенным содержанием морфина. В семенах могут присутствовать опиаты из-за нарушения технологии сбора или из-за контакта с дикоросами.

«Суточная норма мака — 1-2 столовые ложки. Стоит учесть, что после плотного употребления мака или изделий с ним возможны положительные тесты на опиаты (в моче), что важно для тех, кто проходит медицинское или служебное тестирование», — предупредила эксперт.

Также Лялина отметила, что мак может вызывать реакции при взаимодействии с определенными лекарствами. Она назвала мак «полезной и вкусной добавкой», но только при умеренном потреблении.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно есть запеченный майонез.