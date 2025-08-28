На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физиолог предостерегла от употребления булочек с маком перед сдачей анализов

Физиолог Лялина: из-за выпечки с маком можно провалить тест на опиаты
true
true
true
close
TanyaLovus/Shutterstock/FOTODOM

В семенах пищевого мака могут содержаться остаточные опиаты, поэтому изделия с этой добавкой не рекомендуется есть перед сдачей анализа мочи на следы наркотических веществ. Об этом в беседе с life.ru заявила физиолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Собеседница издания пояснила, что в промышленности все чаще встречаются «нечистые» сорта мака с повышенным содержанием морфина. В семенах могут присутствовать опиаты из-за нарушения технологии сбора или из-за контакта с дикоросами.

«Суточная норма мака — 1-2 столовые ложки. Стоит учесть, что после плотного употребления мака или изделий с ним возможны положительные тесты на опиаты (в моче), что важно для тех, кто проходит медицинское или служебное тестирование», — предупредила эксперт.

Также Лялина отметила, что мак может вызывать реакции при взаимодействии с определенными лекарствами. Она назвала мак «полезной и вкусной добавкой», но только при умеренном потреблении.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно есть запеченный майонез.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами