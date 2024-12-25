Россиянам объяснили, почему опасно есть запеченный майонез

Запекание блюд с майонезом вызывает много вопросов не только из-за влияния на здоровье, есть еще несколько причин, почему это может быть вредно, рассказала «Газете.Ru» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Майонез содержит растительные масла (чаще всего рафинированные, например, подсолнечное масло), которые при нагревании выше 180 °C могут выделять вредные вещества, такие как акролеин и трансжиры. Эти соединения считаются канцерогенными и могут оказывать негативное воздействие на организм при регулярном потреблении. Жиры в майонезе также могут подвергаться окислению, что приводит к образованию свободных радикалов, вредных для клеток организма», — объяснила она.

Промышленный майонез часто содержит консерванты, стабилизаторы, искусственные ароматизаторы и усилители вкуса. При нагревании некоторые из этих веществ могут изменяться, выделяя токсичные соединения.

«При запекании майонез становится более густым, а жиры впитываются в блюдо, увеличивая его калорийность, что способствует набору веса и повышению уровня холестерина при частом употреблении», — отметила эксперт.

Также майонез при запекании теряет свою первоначальную текстуру и может стать менее приятным на вкус. Более того, его использование в горячих блюдах зачастую не имеет смысла, поскольку можно заменить его менее вредными альтернативами (например, сметаной, йогуртом или соусами на основе томатов).

«Чтобы снизить вред, используйте майонез домашнего приготовления. Он обычно содержит только яйца, масло и уксус или лимонный сок, без добавок. Не подвергайте майонез сильному нагреву. Если есть необходимость в соусе, добавляйте его в конце приготовления или используйте альтернативы. Заменяйте майонез сметаной, греческим йогуртом или другими натуральными соусами», — резюмировала она.

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