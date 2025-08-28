Физиолог объяснила, сколько мака можно есть без вреда для здоровья

Физиолог Лялина предупредила, что в булочках с маком могут быть опиаты

Пищевой мак может быть полезен, но употреблять его стоит в умеренных количествах. Об этом напомнила в беседе с Life физиолог и и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, семена мака содержат белки, ненасыщенные жиры, кальций, магний и витамины группы В. Однако из-за высокой калорийности и большого количества жиров злоупотреблять им не рекомендуется. Кроме того, в промышленности встречаются сорта с остаточным содержанием морфина, что может приводить к сонливости, спутанности сознания и даже положительным тестам на опиаты при превышении нормы.

Оптимальное количество мака, по словам эксперта, — не более 1–2 столовых ложек в день. Также Лялина отметила, что у некоторых людей возможна аллергия на семена или их примеси, а при неправильном хранении мак может быть заражен плесенью, что опасно для здоровья.

Специалист подчеркнула, что мак может быть вкусным и полезным дополнением к выпечке, но только при условии умеренного употребления и контроля качества продукта.

