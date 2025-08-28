Уголовник разбил окна новой знакомой в Петербурге, потому что та не пустила его в гости

В Петербурге судимый 44-летний мужчина разбил окна в квартире новой знакомой из-за того, что та отказалась пустить его в гости. Об этом сообщает ГУ Росгвардии региона.

Инцидент произошел в ночь на 28 августа на проспекте Ударников. Нетрезвый мужчина стал бросать камни и бутылки в окна одной из квартир — на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали нарушителя, который успел разбить три стеклопакета.

Было установлено, что мужчина познакомился с местной жительницей и проводил ее до дома. Он попытался напроситься в гости к женщине, однако та ему отказала, на что он отреагировал агрессивно. Отмечается, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, изнасилование и хулиганство.

Ранее россиянин из ревности сжег квартиру бывшей возлюбленной.