Россиянин из ревности сжег квартиру бывшей возлюбленной

Shutterstock/Yurii Klymko

В Новгородской области пьяный ревнивец пробрался в квартиру бывшей возлюбленной и сжег ее. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел, когда мужчина 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Приревновав бывшую сожительницу, он разбил камнем окно в ее съемной квартире. Затем злоумышленник проник внутрь, разлил воспламеняющуюся жидкость на пол и кровать и совершил поджог.

В результате пожара квартире причинен ущерб на сумму 218 тысяч рублей, имуществу потерпевшей — на 37 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, а именно признание вины, раскаяние и содействие следствию.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии-поселения. С него также взыскали компенсация ущерба собственнику квартиры.

Ранее пьяная россиянка из ревности сожгла автомобиль соперницы.

