На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибирячка за несколько дней перевела себе со счета знакомого 1,5 млн рублей

Жительница Красноярского края перевела себе со счета знакомого 1,5 млн рублей
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае 34-летняя ранее судимая женщина воспользовалась доверием знакомого и украла с его счета крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В правоохранительные органы обратился мужчина 1952 года рождения с заявлением о том, что с его счета пропало 1,5 млн рублей. Сотрудники МВД установили, что средства разными суммами — от 60 до 700 тысяч рублей — были переведены на счет знакомой потерпевшего.

Задержанная женщина призналась, что у нее был доступ к гаджету мужчины, а ее номер был подключен к мобильному приложению его банка. Злоумышленница несколько дней переводила деньги на свой счет. Часть полученных средств она успела потратить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» УК РФ. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабаровском крае мужчина украл две шубы из квартиры знакомой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами