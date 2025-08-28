Сибирячка за несколько дней перевела себе со счета знакомого 1,5 млн рублей

В Красноярском крае 34-летняя ранее судимая женщина воспользовалась доверием знакомого и украла с его счета крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В правоохранительные органы обратился мужчина 1952 года рождения с заявлением о том, что с его счета пропало 1,5 млн рублей. Сотрудники МВД установили, что средства разными суммами — от 60 до 700 тысяч рублей — были переведены на счет знакомой потерпевшего.

Задержанная женщина призналась, что у нее был доступ к гаджету мужчины, а ее номер был подключен к мобильному приложению его банка. Злоумышленница несколько дней переводила деньги на свой счет. Часть полученных средств она успела потратить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» УК РФ. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

