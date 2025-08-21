На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрыв пивной кеги под мужчиной попал на видео

В Уфе пивная кега взорвалась под мужчиной, это попало на видео
В Уфе местный житель забрал с помойки кегу из-под пива, но не донес ее до дома, так как она взорвалась. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Жесть Уфа».

Инцидент произошел 20 августа у дома 21/1 на проспекте Октября. На кадрах мужчина в зеленой футболке нетрезвой походкой следует в сторону подъезда. В руках он держит большую бутыль из-под пива или кваса. В какой-то момент он поскальзывается на мокром асфальте и падает на «добычу», которая тут же взрывается.

Судя по кадрам, никто не пострадал.

До этого в Зеленограде школьник попал после взрыва пивной кеги в больницу. Юноша подбрасывал бутыль, и она взорвалась у него в руках — прибывшие на место медики диагностировали пострадавшему рваную рану руки.

Ранее во Владимире врачи спасли мальчику лицо, которое покалечило взорвавшейся бутылью.

