Москалькова заявила, что Россия и Украина могут обменяться посылками для пленных

Процесс передачи посылок и писем от родных для пленных военнослужащих России и Украины планируется провести до конца 2025 года, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На данный момент идет процесс согласования, в том числе Россия ждет списки от украинской стороны, отмечается в сообщении.

До этого Москалькова говорила, что посылки с Родины и письма от родных помогли бойцам Вооруженных сил РФ пережить плен на Украине.

24 августа омбудсмен заявила, что при посредничестве Белоруссии удалось провести встречу с представителем офиса ее украинского коллеги. На ней удалось обсудить вопросы воссоединения семей и формирования посылок для пленных. Кроме того, стороны обменялись письмами пленных для своих родственников.

Первый обмен посылками для военнопленных был организован в декабре 2023 года. Обмен состоялся на российско-украинской границе по договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «146 на 146».