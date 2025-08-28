Экс-глава Восточно-Сибирской ж/д предстанет перед судом за взятки

Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело против бывшего главы Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Его и нескольких сообщников обвиняют в получении взяток на сумму 55,5 млн рублей. По данным следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемые действовали как организованная группа, куда входили экс-руководитель дороги, сотрудники коммерческой компании и гражданин иностранного государства. За беспрепятственные перевозки лесной продукции они получили десятки миллионов рублей. Тем, кто отказывался платить, фигуранты намеренно создавали препятствия при транспортировке.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 275 млн рублей. Дело передано в Свердловский районный суд Иркутска.

До этого сотрудники министерства транспорта Ульяновской области и регионального департамента автомобильных дорог были задержаны по подозрению в получении взяток. По данным полиции, с 2022 по 2025 годы сотрудник минтранса получил взятку, общая сумма которой составила не менее 2 млн рублей. За эти деньги он содействовал указанной фирме в своевременном получении денег по госконтрактам.

Ранее петербургских генералов МВД лишили званий из-за дела о коррупции.