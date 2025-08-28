Россиянин пожаловался на военкомат, запретивший ему подписать контракт с МО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мужчине отказали в заключении контракта с Минобороны для отправки на СВО. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Известно, что мужчина уже ранее проходил военную службу в рядах ВС России. Причина, по которой ему отказали в заключении контракта, на данный момент неизвестна.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Недавно сообщалось, что житель Свердловской области задолжал государству более 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны. Известно, что в 2017 году свердловчанин заключил договор с министерством обороны России об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при УрФУ. Также он обязался в дальнейшем пройти военную службу по контракту. В декабре 2022 года мужчина был отчислен за отказ заключать контракт с Минобороны РФ. Суд постановил списать с уральца указанную сумму в пользу военного ведомства.

Ранее россиянин заключил контракт с Минобороны, чтобы выплатить более 400 тысяч рублей алиментов.