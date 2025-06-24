На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске вор-сладкоежка украл десерты из кондитерской

В Новосибирске мужчина обокрал кондитерскую и попал на видео

В Октябрьском районе Новосибирска задержан подозреваемый в краже сладостей из кондитерской. Об этом сообщает областное управление МВД.

Ограбление кондитерской на улице Выборной в Новосибирске попало на видео. В торговый зал вошел мужчина, спокойно проследовав к витрине с десертами, он взял несколько упаковок и направился к выходу, минуя кассу.

Сотрудница кондитерской попыталась остановить вора, но злоумышленник сумел сбежать. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался 36-летний местный житель. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей. Когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация.

Ранее тюменец украл из магазина 76 плиток шоколада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами