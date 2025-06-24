В Новосибирске вор-сладкоежка украл десерты из кондитерской

В Октябрьском районе Новосибирска задержан подозреваемый в краже сладостей из кондитерской. Об этом сообщает областное управление МВД.

Ограбление кондитерской на улице Выборной в Новосибирске попало на видео. В торговый зал вошел мужчина, спокойно проследовав к витрине с десертами, он взял несколько упаковок и направился к выходу, минуя кассу.

Сотрудница кондитерской попыталась остановить вора, но злоумышленник сумел сбежать. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался 36-летний местный житель. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей. Когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация.

Ранее тюменец украл из магазина 76 плиток шоколада.