Психолог объяснила, почему вредно заставлять ребенка учиться летом

Психолог Наумова заявила, что учеба летом вредит психологическому здоровью ребенка
Shutterstock

Учебные занятия летом перегружают психику ребенка и создают вероятность психологических или неврологических заболеваний. Об этом заявила «Газете.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Она посоветовала не нагружать детей до сентября, а дать им максимально отдохнуть и наполниться эмоциями.

«Летние каникулы специально созданы для того, чтобы дети смогли отдохнуть. Это как продолжительность ночного сна. Можно ли ночью добавить ребенку побольше занятий, чтобы он лучше подготовился к школе, и вместо 8-9 часов поспал, скажем, 4 часа? Это идет в ущерб психологического и соматического здоровья ребенка. Целый год девять месяцев ребятам предстоит учиться, выполнять школьные, домашние задания, коммуницировать с педагогами, со сверстниками. Это достаточно энергозатратное мероприятие для детишек. Поэтому сейчас ребенку очень важно отдохнуть, перезагрузиться, наполниться эмоциями и подготовиться к учебному году. Особенно важен здесь август, и школы, которые придумывают какие-то способы, как ребят начать учить уже в августе, нарушают очень сильно этот порядок. Они не осознают зачастую, что это перегружает психику и дает больше вероятности того, что ребенок не справится психоэмоционально, встретится с неврологическими либо психологическими заболеваниями», — обратила внимание Наумова.

По словам психолога, летом лучше привлекать ребенка к домашним делам, чтобы воспитывать в нем ответственность. Но если родители все же переживают за адаптацию к началу учебного года, можно давать небольшие задания.

«Если родители видят, что у ребенка есть какие-либо трудности в учебе, то можно добавлять какие-то элементы, например, 10-15 минут в графике, чтобы он пописал, письменную речь вспомнил, чтобы ручку свою потренировал, и почитал интересную ему литературу. То есть очень важно здесь не напрягать ребенка, не перегружать. И все же, если родители думают, отправить ли ребенка на подготовку к школе, важно спросить самого ребенка, хочет ли он. Действительно, иногда можно так организовать процесс, когда великолепный педагог так интересно что-то рассказывает, напоминает, и в такой какой-то веселой, непринужденной форме, что для ребенка это не будет утомительно. И встреча с друзьями, и выполнение каких-то интересных заданий, возможно, даже взбодрит. Но если ребенок четко отрицательно к этому относится — это ни в коем случае недопустимо. На мой взгляд, нет необходимости в августе заниматься учебной деятельностью — для этого впереди девять месяцев», — заключила Наумова.

