Фитнес-тренеры раскрыли секрет сжигания жира на животе

Упражнения на пресс, включая классические скручивания, в 80% случаев неэффективны при попытке убрать жир с области живота. Есть более современные подходы, которые позволяют прорабатывать мышцы без боли в шее и пояснице, рассказали фитнес-тренеры Pravda.Ru.

По мнению специалистов, одной из наиболее эффективных альтернатив скручиваниям являются подъёмы ног в висе или на скамье, которые активно задействуют нижний пресс. А чтобы укрепить мышцы кора и проработать осанку, необходимо регулярно выполнять боковую и обычную планку с дополнительным вращением корпуса.

Тренеры рекомендуют по возможности задействовать в тренировках дополнительное оборудование – например, фитнес-мячи или петли TRX, так как их применение делает упражнения сложнее и позволяет подключить к работе больше мышц. Главное, на что стоит обратить внимание – это качество движения и повышение нагрузки, так как именно такой подход делает занятия наиболее результативными, помогает сформировать рельеф и при этом снижает риск получения травм.

До этого старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru», что некоторые спортивные привычки могут незаметно ускорять старение. И дело не в самом движении, а в подходе к спортивным нагрузкам. Так, одна из подобных привычек – это перетренированность без восстановления, что грозит хроническим воспалением, избыточным уровнем кортизола и истощением надпочечников. Вторая — пренебрежение сном ради «успеха». Именно во сне происходят ключевые процессы восстановления, регенерации тканей и гормонального баланса, подчеркнула тренер.

Ранее стало известно, почему россияне предпочитают заниматься фитнесом по вечерам.