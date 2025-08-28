На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске мужчина ударил соседа ножом в сердце за просьбу не выть

В Омске мужчину задержали за нападение на соседа из-за замечания
Shutterstock

Жителя Омска подозревают в нападении на незнакомца во время ссоры. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Фугенфирова, где жильцы уже некоторое время слышали соседа, который периодически выл по ночам.

В день инцидента один из жильцов вышел на улицу, и, услышав вой, сделал незнакомцу замечание. Это не понравилось собеседнику, он, по версии сотрудников правоохранительных органов, ударил мужчину ножом в сердце.

После этого, как выяснилось позже, все еще пьяный дебошир переоделся, вернулся на место и стал наблюдать за работой полицейских. Пострадавшего тем временем спасти не удалось.

Сотрудники МВД решили опросить жильцов, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«Соседи вспомнили и о его привычке – выть после употребления спиртного. Позже полицейские нашли и ключевого свидетеля, который опознал подозреваемого», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что оружие он выбросил в заросли камыша на другой улице.

Ранее разъяренный пенсионер напал с ножницами на женщину и ее ребенка.

