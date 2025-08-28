На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фельдшер попытался осмотреть беременную женщину и был избит ее мужем

В Казахстане мужчина жестоко избил фельдшера за осмотр беременной жены
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Казахстана нанес травмы медику после того, как тот прикоснулся к его беременной супруге. Об этом сообщает Zakon.kz.

26-летний фельдшер прибыл на вызов вместе с практиканткой и стал задавать женщине вопросы о состоянии. Так как она жаловалась на резкие боли внизу живота, мужчина предположил, что это может быть выкидыш или аппендицит.

Чтобы правильно поставить диагноз, он начал осмотр, но вдруг супруг женщины запретил медику прощупывать живот. Фельдшер пояснил, что практикантка еще не может делать подобные манипуляции, но мужу не понравился ответ, и он избил специалиста.

Когда мужчина наносил удары, медик ударился о стену. В результате он получил несколько серьезных травм, среди которых – сотрясение головного мозга, медика доставили в травматологию.

«Состояние пациента оценивается как среднетяжелое», – сообщается в публикации.

Известно, что в полицию по факту инцидента никто не обращался, так как фельдшер уже примирился с мужчиной.

Ранее пьяный петербуржец набросился на врача с кулаками за отказ выдать больничный.

