Ангарский маньяк признался в убийствах еще двух женщин

В Иркутской области «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову предъявили обвинения в убийстве еще двух женщин. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2008 году он познакомился с «новыми» жертвами, но во время разговора между ними произошла ссора. В этот момент одна из пострадавших находилась в салоне его машины. Маньяк задушил веревкой девушку, стоявшую на улице, и, убедившись, что она мертва, проделал то же самое со второй жертвой.

После обнаружения тел следователи не могли выйти на след преступника, однако недавно отдел по раскрытию преступлений прошлых лет проанализировал дело и установил причастность Попкова.

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», – сообщается в публикации.

На данный момент идет следствие.

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова арестовали в 2012 году. На тот момент следователи доказали 22 убийства, но впоследствии количество убитых женщин возросло до более чем 80 человек. Не исключалось, что на счету у преступника еще 50 жертв.

Ранее «Ангарскому маньяку» предъявили новые обвинения в убийстве 14-летней давности.