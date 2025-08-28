Посетители концерта в «Крокусе» рассказали на суде, как чудом спаслись от теракта

Посетители «Крокуса» покинули зал за несколько минут до концерта и спаслись

Во время судебного заседания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» посетители концерта рассказали, что за несколько минут до трагедии покинули зал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертом, кто-то подышать, кто-то за водой», — заявил источник агентства.

Он упомянул одного мужчину, который отлучился покурить перед терактом и не вернулся, после того как террористы мимо него прошли в концертный зал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Ранее стало известно, что террорист из «Крокуса» пытается обратить в свою веру наемника из Колумбии.