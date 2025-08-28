На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что исполнители теракта в «Крокусе» выступали в роли биологических дронов

Эксперт Силантьев: напавших на «Крокус» использовали как биологических дронов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Террористы, напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл», использовались организаторами преступления в качестве «биологических дронов». Об этом, ссылаясь на экспертную оценку исламоведа Романа Силантьева, сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, в действиях нападавших не усматривается признаков истинного религиозного фанатизма, которые присущи радикальным исламистам. Теракт был совершен ими не из идеологических и религиозных соображений, а под воздействием манипуляции со стороны организаторов, использовавших исполнителей в качестве «биологических дронов».

Силантьев отметил, что обвиняемые не имели личных встреч со своими кураторами, а также возможности пройти полноценную идеологическую и религиозную обработку и боевую подготовку. Эксперт подчеркнул, что террористы явно предпринимали меры по самосохранению, действуя с целью получения обещанного вознаграждения, а не ради религиозных убеждений.

27 августа сообщалось, что террорист из «Крокуса» пытается обратить в свою веру колумбийского наемника.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
