Россиянам объяснили, как не нарваться на мошенника-агента недвижимости

Из-за увеличения мошеннических схем с жильем, агентства недвижимости ужесточают проверки кандидатов на должность риелтора. Такая мера обусловлена ростом случаев, когда злоумышленники притворяются агентами, чтобы совершать фиктивные сделки с недвижимостью, заявил «Газете.Ru» Ярослав Остудин, бизнесмен, эксперт по инвестициям и финансовым рискам.

Так, не поддавайтесь искушению слишком уж привлекательных предложений. Если цена кажется слишком низкой по сравнению с рыночной ценой, это может быть поводом для серьезного размышления. Фразы вроде «срочная продажа из-за переезда» или «есть некоторые нюансы с документами, но мы их урегулируем» — это частые методы манипуляции. Остерегайтесь слишком выгодных предложений и обещаний.

«Хороший агент никогда не торопит. Если вам вас торопят, не дают внимательно ознакомиться с документами, не отвечают на вопросы, то это повод приостановить сделку», — предупреждает Остудин.

Самые явные признаки мошенничества, по его словам — нереально низкие цены и давление на эмоции: «Квартиру вот-вот купят, поэтому внесите 50 тыс. рублей залога сейчас».

Перед сотрудничеством с риелтором важно убедиться в подлинности его документов и лицензий, подчеркивает Остудин. Обязательным условием является наличие у риелтора базовых знаний в сфере законодательства, касающегося регистрации имущества, в частности Федерального закона № 218.

«Не стоит пренебрегать и проверкой репутации агентства: убедитесь, что указанная информация соответствует действительности (ОГРН, ИНН и адрес), а юридический статус агентства актуален. Присутствие в саморегулируемой организации (СРО) или в Российской гильдии риэлторов (РГР) не гарантирует полной защищенности от негативных последствий, но существенно снижает их вероятность», — добавил он.

Также перед тем, как сотрудничать с агентством или агентом, стоит поинтересоваться мнением уже имеющих с ним опыт знакомых. Для более полной картины изучите онлайн-отзывы на площадках, таких как Google Maps, Яндекс.Карты, Flamp, Zoon и Отзовик. Также полезно ознакомиться с официальными обращениями в Федеральную нотариальную палату и Росреестр, иногда результаты проверок публикуются на сайте.

«Обязательно проверяйте квартиру перед сделкой. Закажите выписку из ЕГРН (через Росреестр или Госуслуги), чтобы убедиться, что продавец настоящий владелец или сходите в МФЦ, чтобы уточнить историю объекта. Проверьте обременения (аресты, ипотека, аренда). Другой красный флаг — отказ предоставить оригиналы правоустанавливающих документов, таких как договора купли-продажи, дарения, завещание. Главное правило: если что-то кажется странным – не рискуйте. Лучше потратить время на проверку, чем потерять деньги», — подчеркивает Остудин.

Не вносите никаких предоплат до сделки.

«Закон запрещает требовать предоплату за «бронирование» квартиры. Деньги можно вносить только через аккредитив или банковскую ячейку с безопасным расчетом», — говорит Остудин.

Не менее подозрительны любые требования перевести наличные курьеру, встречи в кафе или любом другом общественном месте с «агентом», чье имя даже не значится на сайте агентства.

Лучше защитить средства через сервисы безопасных сделок от проверенных банков, добавляет эксперт. Деньги блокируются на спецсчете и автоматически переводятся продавцу только после регистрации сделки в Росреестре. Такая услуга оформляется буквально за 15 минут и полностью исключает необходимость использования наличных средств и возможность подделки документов.

Если продавец настаивает на банковской ячейке, учтите несколько моментов.

«Требуйте опись вложения. Иначе банк может «не заметить» пропажи». Риски высоки. Не все менеджеры проверяют подлинность выписок ЕГРН, а каждая 5-я кража — результат сговора с персоналом (данные ЦБ). Аккредитив надежнее. При нем деньги замораживаются до предъявления выписки о регистрации, но комиссия составляет 0.5-1.5%», — заявил он.

Депозит нотариуса эксперт называет опасным: ответственность тут ограничена 5 млн рублей. То есть, при сделке на сумму 15 млн рублей пострадавший потеряет 10 млн, если нотариус станет жертвой мошенников или ошибки.

«Мошенники становятся изощреннее, они создают фейковые сайты агентств-клонов и каждый день придумывают новые схемы. Единственный способ себя обезопасить — перепроверять каждый документ через госпорталы», — резюмирует Остудин.

