В Кировской области первоклассник ночь блуждал по лесу

В Кировской области нашли живым первоклассника, который заблудился, собирая грибы
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Кировской области семилетний мальчик провел ночь в лесу, ребенок отстал от дедушки. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел вечером 26 августа. Ребенок отправился в лес вместе с дедушкой неподалеку от поселка Мурыгино, но в какой-то момент мужчина потерял внука из виду. Мальчик не смог найти дорогу домой самостоятельно.

На его поиски вышли более 50 человек: полицейские из местного отдела МВД, кинологи, сотрудники с беспилотниками, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Поиски не прекращались всю ночь. Мальчика нашли сотрудники полиции, он провел ночь в лесу недалеко от дачного поселка.

Несовершеннолетнего передали родителям, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого в Карелии мать и сын ушли в лес за ягодами, заблудились и провели там пять дней. Первые четыре дня мать и сын оставались на месте, жгли костры, чтобы их заметили спасатели, но безуспешно. Их случайно обнаружили пожарные, которые тушили лесной пожар, по всей видимости, возникший из-за костров. Мать и сын не пострадали, и, несмотря на пережитое, уже планируют новые походы.

Ранее в Сибири полицейские спасли 90-летнего грибника, который более суток блуждал по тайге.

