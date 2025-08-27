На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киргизские спасатели сняли пик Победы с дрона и не нашли признаков жизни Наговициной

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) по результатам аэровидеосъемки не обнаружил признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Кыргызстан, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотников, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, удалось сделать кадры с применением тепловизора. Признаков жизни на месте нахождения альпинистки обнаружить не удалось», — сказали в ведомстве.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы предприняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

Ранее в МЧС Киргизии сделали заявление о статусе Наговициной.

