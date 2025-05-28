Женщина поймала мужа на измене с помощью электрической зубной щетки

Женщина в Англии поймала своего мужа на измене с помощью электрической зубной щетки, пишет Oddity Central.

В Великобритании произошел необычный случай, когда жена обнаружила измену своего мужа благодаря данным, собранным через приложение ее электрической зубной щетки. Этот инцидент был описан частным детективом Полом Джонсом, который работал над этим делом.

Супруга, мать двоих детей, использовала мобильное приложение для отслеживания гигиены зубов всей семьи. Оно показывало данные времени использования электронной зубной щетки. Однако вскоре женщина заметила странную закономерность: зубная щетка активировалась в те часы, когда ее дети были в школе, а муж — на работе.

Сначала она не обратила особого внимания на эти моменты, но со временем выяснилось, что щетка регулярно используется по пятницам утром — в то время, когда ее муж должен был быть на рабочем месте. Проверив информацию, британка установила, что ее супруг уже несколько месяцев не ходил на работу в последний будний день. Вместо этого он встречался с коллегой, считая, что никто не сможет это доказать.

«Эти данные имеют отметки времени, часто содержат геолокацию. Когда устройство показывает, что кто-то чистил зубы в 10:48 утра, хотя должен был начать работать в 9:00, это очень сложно объяснить», — прокомментировал Джонс.

Детектив также предупредил, что такие устройства, как голосовые помощники и прочие «умные» гаджеты, могут содержать улики, способные раскрыть обман. Сколько бы человек ни пытался скрыться за ложью, «невинные данные» могут его выдать, подчеркнул Джонс.

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