В Омске шестилетний мальчик выжил, выпав из окна восьмого этажа

В Омске шестилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа
true
true
true
close
Shutterstock

Шестилетний ребенок пострадал, выпав из окна кухни своей квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в доме на Барнаульской улице. По данным ведомства, ребенок в этот момент был дома с бабушкой и матерью, но в какой-то момент взрослые уснули.

Младший член семьи тем временем поднялся к единственному окну, у которого была ручка, открыл его и случайно упал вниз.

«С тяжелыми травмами он доставлен в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

Подробности о его состоянии представители прокуратуры не уточнили. Известно, что пострадавший страдал психическим заболеванием.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует процесс, а также результаты проверки.

По данным местных СМИ, пострадал мальчик. Женщины уложили его спать, но ребенок заинтересовался окном. О факте выпадения родственницы узнали после звонка соседей.
Семья на учете не состоит, ее характеризуют удовлетворительно.

Ранее в Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока мать спала.

