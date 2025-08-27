В Омске шестилетний мальчик выжил, выпав из окна восьмого этажа

Шестилетний ребенок пострадал, выпав из окна кухни своей квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в доме на Барнаульской улице. По данным ведомства, ребенок в этот момент был дома с бабушкой и матерью, но в какой-то момент взрослые уснули.
Младший член семьи тем временем поднялся к единственному окну, у которого была ручка, открыл его и случайно упал вниз.
«С тяжелыми травмами он доставлен в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.
Подробности о его состоянии представители прокуратуры не уточнили. Известно, что пострадавший страдал психическим заболеванием.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует процесс, а также результаты проверки.
По данным местных СМИ, пострадал мальчик. Женщины уложили его спать, но ребенок заинтересовался окном. О факте выпадения родственницы узнали после звонка соседей.
Семья на учете не состоит, ее характеризуют удовлетворительно.
Ранее в Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока мать спала.