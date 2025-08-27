На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая женщина украла паспорт у спешившего в роддом москвича и попала на видео

В Москве женщина украла у самокатчика паспорт и умные очки
Пожилая женщина украла вещи, оставленные на руле самоката. Об этом сообщает «Москвач».

Инцидент произошел на Живописной улице. Москвич отправился в роддом, но оставил на руле самоката сумку, в которой находился паспорт и умные очки.

На кадрах с места заметно, как неизвестная берет сумку и роется в ней, после чего уходит с парковки.

Позже неизвестная женщина вернула мужчине документ, благодаря чему он смог попасть в роддом. В этот же день он стал отцом.

«Очки же вместе с похитительницей пока не нашли», – сообщается в публикации.

До этого в Краснодарском крае поймали мужчину, который попытался украсть из магазина десять бутылок алкоголя. Местный житель пришел в супермаркет и положил желаемое в рюкзак, после чего попытался пройти мимо касс.

Сотрудники заметили его и нажали на тревожную кнопку. В беседе с росгвардейцами он признался, что хотел продать украденное.

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу по роддому.

