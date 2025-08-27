Мемориал защитникам Белого дома оказался под угрозой сноса

Строительство нового жилого комплекса (ЖК) в Москве поставило под угрозу существование неофициального мемориала защитникам Белого дома. Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин.

Новый ЖК на 57 тыс. «квадратов» возводится на месте бывшего стадиона «Красная Пресня» вблизи мемориала, где в 1993 году располагался распущенный бывшим президентом России Борисом Ельциным Верховный совет РФ.

Памятник представляет собой ансамбль из нескольких объектов, в том числе кресты, тумбы с газетами и транспаранты. Строительство жилого комплекса началось этим летом. Пока что забор, который огораживает площадку, обходит мемориал, доступ к нему еще открыт для посетителей.

Вместо народного мемориала власти планируют поставить аналогичный памятник, но официальный, однако в другом месте.

«Место выбрано достойное. Без памятника никто людей не оставит», — заверил депутат муниципального округа Пресненский Сергей Одинцов.

Новый монумент должны установить в начале улицы Дружинниковской.

Впервые о возведении официального памятника защитникам Белого дома высказались в 2021 году. По словам депутатов, инициатива принадлежит местным жителям. За облик будущего монумента на портале «Активный гражданин» проголосовали более 133 тыс. москвичей. По результатам опроса победил вариант с крупными цифрами 1993. Проект разработал народный художник России Салават Щербаков.

