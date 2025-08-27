Студенткам Московской области предложат выплаты при рождении ребенка

Мособлдума: в Подмосковье студентки получат 100 тыс. рублей при рождении ребенка

В Московской области планируют ввести выплаты для студенток при рождении ребенка. Об этом на общественных обсуждениях по демографической политике сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

Предполагается, что студентки вузов смогут получить единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей, а студентки средних специальных учебных заведений с детьми — ежемесячную финансовую поддержку в 5 тыс. рублей.

По словам Голубева, единоразовое пособие будут получать студентки, обучающиеся в государственных вузах региона, родившие ребенка в учреждениях здравоохранения Московской области и зарегистрировавшие его в местных органах ЗАГС. Он также уточнил, что ежемесячная поддержка в 5 тыс. рублей будет предусмотрена для студенток средних профессиональных образовательных организаций.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что новые выплаты станут дополнительной поддержкой для молодых семей. Законопроект о мерах социальной помощи студенткам планируется рассмотреть депутатами осенью.

Ранее в Госдуме рассказали о росте пособий беременным студенткам с 1 сентября.