На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студенткам Московской области предложат выплаты при рождении ребенка

Мособлдума: в Подмосковье студентки получат 100 тыс. рублей при рождении ребенка
true
true
true
close
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области планируют ввести выплаты для студенток при рождении ребенка. Об этом на общественных обсуждениях по демографической политике сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

Предполагается, что студентки вузов смогут получить единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей, а студентки средних специальных учебных заведений с детьми — ежемесячную финансовую поддержку в 5 тыс. рублей.

По словам Голубева, единоразовое пособие будут получать студентки, обучающиеся в государственных вузах региона, родившие ребенка в учреждениях здравоохранения Московской области и зарегистрировавшие его в местных органах ЗАГС. Он также уточнил, что ежемесячная поддержка в 5 тыс. рублей будет предусмотрена для студенток средних профессиональных образовательных организаций.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что новые выплаты станут дополнительной поддержкой для молодых семей. Законопроект о мерах социальной помощи студенткам планируется рассмотреть депутатами осенью.

Ранее в Госдуме рассказали о росте пособий беременным студенткам с 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами