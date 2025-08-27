Женщина впала в депрессию после того, как мойщики окон увидели ее голой

Женщина в Китае впала в депрессию после того, как мойщики окон увидели ее в обнаженном виде, пишет Oddity Central.

Мужчина по фамилии Чэн сообщил, что его супруга страдает от тяжелой депрессии и тревожного расстройства после того, как двое мойщиков окон неожиданно появились за окном их спальни и увидели женщину обнаженной.

Семья арендует апартаменты в многоэтажном комплексе стоимостью $1400 в месяц. По словам Чэна, при заселении он неоднократно просил администрацию здания заранее предупреждать о подобных работах. Об этом он сообщил как на стойке регистрации, так и домработнице, а также упомянул в общем чате жильцов. Однако утром в один из дней двое рабочих начали мойку фасадных окон без уведомления. В это время его жена спала без одежды с открытыми шторами, и внезапное появление людей за окном стало для нее шоком.

«Прошло уже почти четыре месяца, и врач диагностировал у нее депрессию и тревогу», — прокомментировал китаец.

Мужчина утверждает, что после происшествия администрация жилого комплекса ограничилась визитом сотрудника с фруктами в знак извинения, но отказалась от публичных извинений и выплат компенсации. Позднее семье предложили скидку за аренду на следующий месяц, однако супруги сочли это неадекватным в сравнении с ежемесячной платой.

Семья продолжает требовать официальных извинений и более серьезной компенсации, рассказывая о случившемся в соцсетях.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.