В ООН рассказали о суданском городе, ставшем «эпицентром детских страданий»

ООН: около 130 тысяч детей в Эль-Фашере находятся в отчаянном положении
Mohamed Zakaria/MSF/Reuters

Многомесячная осада города Эль-Фашера в Судане превратила населенный пункт в «эпицентр детских страданий», заявили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает ТАСС.

«После 500 дней осады Эль-Фашер в штате Северный Дарфур в Судане стал эпицентром детских страданий. Недоедание, болезни и насилие ежедневно уносят юные жизни», — говорится в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи в течение 16 месяцев порядка 260 тысяч жителей Эль-Фашера, включая 130 тысяч детей, находятся в отчаянном положении.

В организации призвали продлить периоды прекращения огня и дать спасателям и волонтерам доступ в город, чтобы помочь детям.

В апреле издание Arab News сообщало, что жизнь в Эль-Фашире и других районах региона Дарфур «полностью остановилась», на рынках нет продуктов питания, а гуманитарная помощь перестала поступать. Цены на основные товары резко выросли, наблюдается «острая нехватка наличных». В группе предупредили о «беспрецедентном и катастрофическом ухудшении» и без того тяжелых условий в Эль-Фашире и его окрестностях.

В настоящее время большая часть Дарфура находится под контролем Сил быстрой поддержки Судана (СБП). Эль-Фашир, находящийся на севере региона, уже больше года находится в осаде.

Ранее стало известно, что ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом.

