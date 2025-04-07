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В Судане заявили о «катастрофической» ситуации в Эль-Фашире

Жители суданского города Эль-Фашир столкнулись с катастрофическими условиями
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Shutterstock

Жители города Эль-Фашир в Судане столкнулись с катастрофическими условиями. Их положение стремительно ухудшается на фоне многомесячной осады населенного пункта, сообщает Arab News, ссылаясь на местную правозащитную группу.

Там заявили, что жизнь в Эль-Фашире и других районах региона Дарфур «полностью остановилась», на рынках нет продуктов питания, а гуманитарная помощь перестала поступать. Цены на основные товары резко выросли, наблюдается «острая нехватка наличных». В группе предупредили о «беспрецедентном и катастрофическом ухудшении» и без того тяжелых условий в Эль-Фашире и его окрестностях.

Военизированные Силы быстрой поддержки Судана (СБП) взяли под контроль большую часть Дарфура. При этом СБП не захватили Эль-Фашир, расположенный в Северном Дарфуре.

3 апреля сообщалось, что Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обеспокоено массовым перемещением населения в районе города Малха в Судане. По информации управления, свои дома, спасаясь от боевых действий, покинули 250 тыс. человек.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В африканском государстве нет действующего правительства с октября 2021 года. В тот год военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока, после чего объявили чрезвычайное положение.

Конфликт между суданской армией и СБП в Хартуме обострился 15 апреля 2023 года. Много людей пострадали в перестрелках.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.

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