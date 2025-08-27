Эксперты назвали россиянам способ сохранить тонус и силы после 40 лет

После 40 лет мышцы и суставы постепенно начинают терять тонус. Восстановить их и поддержать молодость организма лучше всего помогают силовые тренировки. Мнение о том, что такие занятия больше подходят молодежи – ошибочно, так как при правильном подходе именно в зрелом возрасте они приносят наибольший результат, рассказали фитнес-тренеры в беседе с Pravda.Ru.

Обычно главные мотивы к силовым тренировкам – это сохранение мышечной массы, улучшение координации, гибкости, снижение риска заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все это важно предусмотреть при выборе программы тренировок, отмечают специалисты. Начинать рекомендуется с простых тренировок с собственным весом. В числе популярных упражнений эксперты выделяют приседания, отжимания, подтягивания. После того, как в этих занятиях станет намечаться прогресс, можно начать добавлять дополнительные веса – гири, гантели, штанги.

Тренироваться лучше не чаще двух-трех раз в неделю, так как важно дать организму время на восстановление. Приступать к занятиям следует умеренно, увеличивая нагрузку постепенно, иначе организму будет слишком тяжело и в привычку такие тренировки не войдут.

Также тренеры подчеркивают, что нельзя забывать о разминке и заминке, во время которых нужно разогревать и растягивать мышцы, готовя их нагрузке. Также восстановлению помогают режим сна и сбалансированное питание с акцентом на белках – они нужны для построения мышц.

До этого тренеры предупредили россиян, что отсутствие полноценного восстановления и каждодневные занятия грозят перетренированностью, и, как следствие, слабостью и уязвимостью мышц и связок. В силу того, что без отдыха мышцы и связки слабеют, он рискует получить травму. При этом результата от занятий долгое время видно не будет – прогресс без восстановления наоборот замедляется, мышцы либо не растут вовсе, либо растут крайне медленно. Эксперты советуют разделять мышечные группы на разные дни занятий – например, один раз в неделю посвящать тренировке верхней части тела, другой – ногам и так далее. После каждого занятия важно делать перерыв длительностью не менее 48 часов.

Ранее россиянам раскрыли секрет нейробики для тренировки мозга.