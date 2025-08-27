На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агент СБУ использовал кладбища Донецка для тайников со взрывчаткой

ФСБ задержала агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой на кладбищах в ДНР
РИА Новости

В Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий Служб безопасности Украины (СБУ) против объектов критической инфраструктуры России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости.

По данным ведомства, подозреваемый общался с представителем СБУ в мессенджере Telegram и оказывал содействие в выполнении задач, направленных против безопасности РФ. Кроме подготовки тайников со взрывчаткой мужчина по заданию кураторов фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в городах ДНР. Также он готовил компоненты для создания самодельных взрывных устройств (СВУ) и закладывал их в тайники на кладбищах.

Во время задержания подозреваемого из тайников были изъяты электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного приведения СВУ в действие. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и пересылке взрывчатых веществ.

До этого сотрудники ФСБ в Нижегородской области задержали украинского агента, который за денежное вознаграждение выполнял задания СБУ. У него обнаружили взрывчатые вещества и составные части БПЛА.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист хотел поджечь общежитие завода.

