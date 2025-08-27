На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилую россиянку обвинили в шпионаже в Эстонии

В Эстонии гражданку РФ приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж и вывоз вина
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд в Эстонии приговорил к трем годам заключения 63-летнюю Эрну Моисееву, у которой есть как эстонское, так и российское гражданство, из-за якобы разведывательной деятельности против республики. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По версии обвинения, в конце 2023 года Моисеева якобы начала сотрудничать с ФСБ и передавала ведомству данные о лицах, «представляющих интерес для российских спецслужб», а также военной технике и сотрудниках полиции.

Кроме того, женщину обвинили в том, что она пыталась нарушить запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, введенный в рамках санкций ЕС из-за военного конфликта с Украиной. Сообщается, что Моисеева два раза пыталась вывезти из Эстонии в РФ семь бутылок вина стоимостью более €300 каждая, но ее останавливали эстонские таможенники.

До этого Вируский уездный суд в Эстонии приговорил к 6,5 года тюремного заключения россиянина Павла Капустина, проживающего в Нарве. Его обвинили в якобы передаче РФ информации, «имеющей значение для безопасности Эстонии».

По данным ERR, мужчину также обвинили в предоставлении ложных сведений госорганам Эстонии и нарушении международных санкций, а именно в незаконной переправе в РФ санкционных товаров из Эстонии и других стран ЕС: предметов роскоши, алкоголя и электроники. Также у Капустина конфисковали имущество на сумму около €90 тысяч.

Ранее переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским.

