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Ученые нашли способ предсказать время смерти человека с помощью нейросети

Nat Comput Sci: новый алгоритм прогнозирует конец жизни человека с точностью до 78%

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Ученые из Технического университета Дании разработали алгоритм, который способен предсказывать продолжительность жизни человека с точностью до 78%. Результаты исследования опубликованы в Nature Computational Science.

Для разработки нового алгоритма искусственного интеллекта ученые использовали данные более чем шести миллионов датчан. Часть данных была взята из различных архивов и медицинских карт. Также исследователи собрали информацию о здоровье, дате рождения, месте жительства, семейном положении и профессии добровольцев, согласившихся принять участие в исследовании.

Затем полученные факты были заложены в машинный алгоритм, который проанализировал эти сведения, отыскивая взаимосвязи и пытаясь прогнозировать дальнейшее развитие событий на основе предыдущего опыта. Нейросеть оказалась способна предсказать финансовый доход и состояние здоровья людей на протяжении их жизни. Кроме того, алгоритм смог оценить вероятность смерти человека в то или иное время с точностью 78%. Это показали дальнейшие наблюдения за людьми, принявшими участие в исследовании.

Ученые считают, что эту методику можно использовать для снижения рисков преждевременного ухода людей из жизни и разработки индивидуальных стратегий улучшения состояния здоровья.

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