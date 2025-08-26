На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, фотографировавший машины сторонников СВО, получил пять лет колонии

РИА: снимавший машины сторонников СВО житель Мурома получил пять лет колонии
Алексей Филиппов/РИА Новости

Владимирский областной суд отправил в колонию жителя Мурома, который фотографировал машины сторонников проведения СВО и размещал снимки в украинских чатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Фигурант признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении.

Отмечается, что наказание назначили с учетом предыдущего приговора: в 2024 году мужчина получил срок за хранение наркотиков и призывы к насилию в отношении сотрудников государственных органов.

До этого сообщалось, что мать и сына, проживающих в Сочи, обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. По данным Следственного комитета РФ, обвинения были предъявлены 38-летней женщине и 21-летнему молодому человеку. При этом женщина подозревается не только в участии в деятельности экстремистской организации, но и вовлечении других лиц в эту деятельность.

Ранее на Кубани привлекли к ответственности блогера, сжегшего паспорт РФ.

