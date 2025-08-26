На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын альпинистки Наговициной выразил надежду, что она все еще жива

Сын альпинистки Наговициной Михаил надеется, что его мать жива
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил в беседе с «Москвой 24» выразил надежду, что его мать все еще жива, и призвал возобновить спасательную операцию. По его словам, он находится на связи с командой спасателей.

«Команда готова была ждать погодного окна, чтобы слетать на гору и сделать облет дроном. И в случае если выяснится, что моя мама жива, то начнется спасательная операция с привлечением специального вертолета, техники. Но почему-то 25-го числа утром расформировали эту команду», — рассказал Михаил.

При этом он добавил, что на связь вышел доброволец с дроном, готовый подняться на высоту, на которой находится альпинистка.

Наталью Наговицину уже несколько дней не могут эвакуировать с пика Победы.

В начале августа в составе группы она совершила восхождение на самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, при каком условии могут спасти Наговицину.

