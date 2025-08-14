Россиянам объяснили, как не попасть на лишние расходы у ортодонта

Врач Шевчук: если вам обещают исправление прикуса за 40–50 тысяч, это маркетинг

Рынок элайнеров в России демонстрирует стремительный рост: по оценке отраслевых участников, в Москве и Санкт-Петербурге до 80% ортодонтов применяют элайнеры наряду с классическими брекет-системами. В регионах этот показатель пока составляет около 30%, но растет за счет повышения осведомленности и развития цифровой инфраструктуры. Вместе с ростом популярности технологии увеличивается и число предложений на рынке — как добросовестных, так и ориентированных на последующие дополнительные траты пациента. Как избежать лишних расходов и на что обращать внимание при выборе лечения, «Газете.Ru» рассказала Эмелин Шевчук, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA.

«Часто низкая стоимость — это маркетинговый инструмент. Пациенту обещают исправление прикуса «под ключ» за 40–50 тысяч рублей, но уже на первом приеме выясняется, что это цена за диагностику и виртуальное моделирование, а не за полный цикл лечения. Иногда после заключения договора оказывается, что в цену не включены регулярные визиты к врачу, печать всего необходимого количества капп (может потребоваться до 99 штук), а также ретенционные каппы», — объяснила она.

Чтобы избежать навязанных услуг и искусственно заниженных цен, важно понимать, из чего складывается итоговая стоимость. Любое ортодонтическое лечение начинается с диагностики, включающей панорамный снимок, КЛКТ, цифровое сканирование, консультацию. Затем формируется цифровая SetUp-модель — по сути, виртуальный план перемещения зубов. Если вам показывают «будущую улыбку» сразу после сканирования, скорее всего, это маркетинговый ход и визуализация не имеет клинической ценности.

«Разработка плана лечения требует времени и понимания реальной биомеханики перемещения зубов в конкретном случае. На этом этапе особенно важно участие врача-ортодонта, а не только зубного техника. Также нужно, чтобы в плане лечения была учтена нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) в процессе перемещения зубов. Игнорирование этого может привести к эстетическим нарушениям и функциональному дискомфорту — головным болям, щелчкам в суставе», — поясняет врач.

Далее следует изготовление элайнеров — их создает производитель, и стоимость зависит от конкретной системы. Стоит заранее изучить, с каким производителем сотрудничает клиника, от качества элайнеров напрямую зависит результат лечения.

«Прием врача и последующая коррекция лечения должны быть запланированы заранее. При лечении на элайнерах в среднем нужно меньше посещений врача, чем при лечении на брекет-системах, но они все еще необходимы и должны быть учтены в стоимости», — комментирует Шевчук.

После окончания лечения обязательно изготавливаются ретенционные каппы, которые закрепляют результат и предотвращают рецидив. Дополнительные расходы могут возникать и по ходу — например, в случае потери каппы. Некоторые клиники включают бесплатную замену в стоимость, другие выставляют отдельный счет.

При выборе клиники и системы лечения пациенту важно задать конкретные вопросы: какие элайнеры используются, кто составляет план лечения, входит ли диагностика и приемы врача в стоимость, как рассчитывается нагрузка на ВНЧС, включены ли в стоимость приемы и ретейнеры после завершения лечения. Прозрачный договор с четкой сметой, участие ортодонта в планировании и адекватная цена без скрытых платежей — признаки добросовестного подхода.

