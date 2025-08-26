Мужчина накачал наркотиками беременную подругу, чтобы спровоцировать у нее выкидыш

Мужчина в США накачал наркотиками беременную подругу, чтобы спровоцировать у нее выкидыш, пишет New York Post.

Эмерсон Эванс был арестован после того, как в пятницу вечером полиция прибыла в его дом и обнаружила женщину, нуждавшуюся в неотложной медицинской помощи. Следствие установило, что мужчина накачал наркотиками подругу, которая находилась на седьмой неделе беременности.

Женщина, личность которой не раскрывается, получила неотложную медицинскую помощь, однако ребенка спасти не удалось. На данный момент не ясно, был ли Эванс биологическим отцом ребенка. На судебном заседании судья Эми Макфарланд отметила, что количество введенных в организм женщины наркотиков указывает на отсутствие согласия с ее стороны и демонстрирует желание обвиняемого принять решение за партнершу.

По словам судьи, Эванс якобы заявил полиции, что «принял решение» самостоятельно, игнорируя волю своей подруги. Начальник полиции Джамал Симингтон в заявлении подчеркнул серьезность происшествия, выразил поддержку пострадавшей женщине и поблагодарил офицеров и детективов за тщательную работу над расследованием. Он отметил, что дело является «очень сложным и трагическим», а действия Эванса вызвали глубокое возмущение в сообществе.

Эмерсон был помещен под стражу до дальнейших судебных разбирательств.

Ранее мужчина подсыпал любовнице в горячий шоколад десять таблеток для аборта.