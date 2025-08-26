Суд вынес приговор главе «Совета матерей и жен» Цукановой

Суд приговорил главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову (признана в РФ иностранным агентом) к году и 7 месяцам исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кроме того, Цукановой запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Заседание прошло, как уточняется, в Куйбышевском районном суде Самары.

«‎Как рассказал «Осторожно, новости» ее представитель, женщину прямо сейчас отпустили из зала суда. С учетом времени, которое активистка провела в СИЗО, срок исправительных работ составит 1 месяц», — говорится в посте.

В начале этого года Цуканову объявили в федеральный розыск.

Ее внесли в реестр иноагентов 26 мая 2023 года. Минюст обосновал это тем, что она «выступала против» СВО, а также «формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

Кроме того, в списке оказались объединение «Общенародный Союз Возрождения России» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и его проект «Совет матерей и жен» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — за «распространение недостоверной информации» о принимаемых госорганами РФ решениях и проводимой ими политике.

До этого сообщалось, что российских иноагентов могут лишить налоговых льгот.