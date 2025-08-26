На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор главе «Совета матерей и жен» Цукановой

Суд приговорил главу Совета матерей и жен Цуканову к исправительным работам
true
true
true
close
Ольга Цуканова (признана в РФ иностранным агентом)/VK

Суд приговорил главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову (признана в РФ иностранным агентом) к году и 7 месяцам исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кроме того, Цукановой запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Заседание прошло, как уточняется, в Куйбышевском районном суде Самары.

«‎Как рассказал «Осторожно, новости» ее представитель, женщину прямо сейчас отпустили из зала суда. С учетом времени, которое активистка провела в СИЗО, срок исправительных работ составит 1 месяц», — говорится в посте.

В начале этого года Цуканову объявили в федеральный розыск.

Ее внесли в реестр иноагентов 26 мая 2023 года. Минюст обосновал это тем, что она «выступала против» СВО, а также «формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

Кроме того, в списке оказались объединение «Общенародный Союз Возрождения России» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и его проект «Совет матерей и жен» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — за «распространение недостоверной информации» о принимаемых госорганами РФ решениях и проводимой ими политике.

До этого сообщалось, что российских иноагентов могут лишить налоговых льгот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами