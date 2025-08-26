На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский бизнесмен избил подчиненного и сломал ему ногу из-за спора о качестве работ

В Воронежской области бизнесмен избил подчиненного и сломал ему ногу
Depositphotos

В Воронежской области спор о качестве выполненных работ между бизнесменом и подчиненным закончился избиением. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в декабре 2023 года на песчаном карьере в селе Никольское. Конфликт между 46-летним работодателем и 47-летним сотрудником возник из-за качества выполнения рабочих задач. В ходе перепалки предприниматель нанес несколько ударов ногой по голени рабочего, что привело к перелому берцовой кости.

В результате вред, нанесенный здоровью пострадавшего, оценили как тяжкий. Подозреваемый был задержан и признал вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи.

