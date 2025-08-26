На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЯНАО здание больницы сошло со свай

Администрация Салехарда: здание местной больницы сошло со свай
true
true
true
close
Администрация Салехарда

Здание больницы в городе Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сошло со свай. Об этом сообщила пресс-служба администрации населенного пункта в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что медицинский персонал и пациенты были оперативно эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

«Причиной является разрушение деревянных конструкций фундамента здания. В результате происшествия угрозы для соседних зданий нет. Специалисты проверили состояние грунта — оно признано нормальным», — рассказал заместитель начальника местного Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Антон Малахов.

В публикации уточняется, что здание было построено в 1976 году. В настоящее время оно отключено от водоснабжения и электроснабжения, находиться внутри запрещено.

При этом сотрудники больницы готовятся к переносу медицинского оборудования и кабинетов осмотра в другие помещения. Работы начнутся, как только поступит разрешение от оперативных служб.

В администрации Салехарда подчеркнули, что готовы оказать содействие в организации переезда и помочь с созданием комфортных условий для работы медицинского персонала.

Ранее в Республике Ингушетия три человека пострадали при обрушении на стройке.

