В МВД рассказали о новой мошеннической схеме «с проверкой терминала»

Мошенники под видом сотрудников эквайера начали похищать деньги у продавцов
Мошенники под видом сотрудников компании-эквайера (сервис, который предоставляет возможность продавцу принимать безналичные платежи от покупателей) начали похищать деньги россиян под предлогом «тестирования терминала». Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Правоохранители рассказали об обмане директора магазина по этой схеме. Злоумышленник позвонил ему и представился специалистом компании-эквайера. Под предлогом «тестирования терминала» он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на карту. Аферист сообщил, что деньги вернутся через 15-20 минут. Чтобы создать видимость того, что операция законна, он попросил отправить ему чек об оплате через файлообменник. В результате средства были украдены.

В МВД подчеркнули, что магазины действительно периодически работают с техническими службами эквайеров, поэтому у продавцов могут отсутствовать какие-либо подозрения.

До этого сообщалось, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления и онлайн-мошенничество. В частности, банки и операторов связи хотят обязать возмещать деньги клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

Ранее в Минцифры придумали способ защитить россиян от мошенников из-за рубежа.

