В Минцифры придумали способ защитить россиян от мошенников из-за рубежа

Минцифры: россияне смогут запрещать входящие вызовы с иностранных номеров
Второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, разработанный Минцифры, позволит россиянам установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что эта мера защитит россиян от звонков мошенников из-за рубежа.

«В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором», — заявили в Минцифры.

Также меры защиты коснутся фишинговых сайтов, распространяющих вредоносное ПО или содержащие сведения о продаже несертифицированных средств связи. Для таких ресурсов будет действовать внесудебный механизм блокировки, заявили в министерстве.

До этого в МВД предупредили россиян о новой схеме кибермошенничества. По данным ведомства, аферисты обещают высокую прибыль от «инвестиций» или «выигрыша», однако при попытке вывести средства сообщают о якобы возникших проблемах и присылают поддельный скриншот, имитирующий банковское приложение. В поддельном уведомлении жертвам предлагают внести «встречный перевод» в размере 49 900 рублей для подтверждения получателя. Эту операцию мошенники называют требованием «антифрод-системы».

Ранее в Москве студентка под давлением мошенников стала на них работать.

