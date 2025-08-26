Ростехнадзор оценил возможность остановок эскалаторов в ТЦ с сентября

Ростехнадзор не ожидает остановок эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

Ростехнадзор не ждет остановок эскалаторов в торговых центрах с 1 сентября из-за новых правил их технического освидетельствования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель службы Андрей Виль.

По его словам, механизм освидетельствования есть, поэтому все возможные остановки будут «полностью на совести эксплуатирующих компаний».

Как пояснил Виль, испытательные лаборатории имеют возможность подать «заявление в Росаккредитацию на расширение области аккредитации на основании самостоятельно разработанных методик выполнения проверок и испытаний».

Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов заявил «Газете.Ru», что эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы для маломобильных россиян вряд ли остановят с 1 сентября.

Он пояснил, что Ростехнадзору нужно просто принять новые правила, а пока установить переходный период и работать по старым правилам. На людях это сказаться не должно, отметил эксперт.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился за разъяснениями к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому относительно законности дальнейшей эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года, поскольку невозможно провести их техническое освидетельствование по обновленным правилам. В Ростехнадзоре подтвердили получение обращения и сообщили о его рассмотрении, пообещав предоставить ответ в установленные сроки.

