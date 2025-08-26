Россиянин завел общение с десятилетней москвичкой и требовал от нее сниматься голой

В Москве поймали мужчину, который завел общение с десятилетней девочкой и требовал от нее голые фото и видео. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, педофил осуществлял переписку в сети со школьницей из столицы. В ходе общения он требовал от девочки отправки фото и видео интимного характера, где та была без одежды. Через некоторое время ребенок рассказал о происходящем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый, которым оказался житель Самарской области, был задержан и доставлен в следственное подразделение, где ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Краснодаре завели дело на мужчину, домогавшегося 13-летней девочки в магазине.